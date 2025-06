Vocalmente fiacca nei cruciverba: la soluzione è Roca

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vocalmente fiacca' è 'Roca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROCA

Curiosità e Significato... La soluzione Roca di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Roca per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Roca? Vocalmente fiacca si riferisce a una pronuncia debole o poco energica. La soluzione ROCA deriva da un gioco di parole tra il termine spagnolo per scogliera e l'idea di qualcosa stabile e solido, in contrasto con una voce fiacca. Questo esempio mostra come le parole possano assumere significati nascosti e sorprendenti, rendendo la lingua italiana ancora più affascinante e ricca di sfumature.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Fiacca snervataBen dotato vocalmenteTutt altro che fiaccaUna persona fiacca senza tempra né carattereVocalmente dotata

R Roma

O Otranto

C Como

A Ancona

