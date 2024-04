La Soluzione ♚ Abbeveratoio per il bestiame

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Abbeveratoio per il bestiame. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FONTANILE

Curiosità su Abbeveratoio per il bestiame: Infrastrutture comuni nella piazza centrale (fontana, forno per il pane, abbeveratoio per il bestiame). tamersch - pederü le due piccole frazioni alla fine... Fontanile (Fontanij in piemontese) è un comune italiano di 551 abitanti della provincia di Asti in Piemonte.

Altre Definizioni con fontanile; abbeveratoio; bestiame;