La Soluzione ♚ Il Walker Texas serie televisiva

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Il Walker Texas serie televisiva. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RANGER

Curiosità su Il walker texas serie televisiva: Più nota serie walker texas ranger, in onda dal 1993 al 2001. il ruolo del protagonista è qui interpretato da jared padalecki. cordell walker è uno dei... Walker Texas Ranger (Walker, Texas Ranger) è una serie televisiva statunitense andata in onda in prima visione sul canale CBS dal 21 aprile 1993 al 19 maggio del 2001. La serie è stata creata da Chuck Norris, Albert S. Ruddy, Christopher Canaan e Paul Haggis. Il protagonista della serie è il ranger Cordell Walker, interpretato da Chuck Norris. In Italia è stata mandata in onda da Canale 5 per le prime due stagioni, poi su Italia 1 dal 1996 sino al 2003. Tre episodi di durata doppia al consueto delle prime due stagioni, ovvero Zona di guerra, Pericolo nell'ombra , La strada della vendetta e "La leggenda di Cooper", sono stati trasmessi in ...

Altre Definizioni con ranger; walker; texas; serie; televisiva;