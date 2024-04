La definizione e la soluzione di 6 lettere: Diafana trasparente. IALINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: La degenerazione ialina, in istopatologia e in anatomia patologica, è una modificazione non specifica delle cellule e dei tessuti caratterizzata dalla sostituzione delle strutture normali da parte di materiale amorfo, eosinofilo e omogeneo. Tale alterazione è caratterizzata dalla apposizione di glicoproteine (come la fibronectina); i tessuti colpiti appaiono come una sostanza vitrea, translucida e negativa al Rosso Congo. Può essere inoltre associata a traumi o a processi flogistici che permettono un'aumentata permeabilità vasale. La degenerazione ialina è diversa dalla amiloidosi, che è una patologia della matrice extracellulare. Può ...

ialino

(fisica) (chimica) che ha l'aspetto e la trasparenza del vetro

Sillabazione

ia | lì | no

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo hyalinus che deriva dal greco , a sua volta derivazione di greco a cioè "vetro"