La soluzione di 13 lettere per la definizione: Villaggio turistico riservato ai più giovani. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : COLONIA MARINA

Curiosità su Villaggio turistico riservato ai piu giovani: Calvi, in corsica. il primo villaggio vacanze riservato ai soci fu aperto nell'isola di maiorca, in spagna; all'inizio i villaggi erano semplici, con alloggi... La Colonia marina Edoardo Agnelli (ex Torre Balilla, comunemente detta anche Torre Marina, Torre di Massa o Torre FIAT) è un grattacielo di Marina di Massa, situato in zona Partaccia tra via Fortino di San Francesco 1 e via delle Pinete. Collocato nella pineta apuana, il complesso della colonia era destinato al soggiorno estivo dei figli dei dipendenti FIAT, utilizzo che mantiene tuttora e che ha consentito una perfetta conservazione degli edifici.

