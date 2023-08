Strumento che fa circolare l aria in stanza chiusa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento che fa circolare l aria in stanza chiusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VENTOLA

Significato/Curiosita : Strumento che fa circolare l aria in stanza chiusa

Forte velocità nell'anello circolare sovrastante sfruttando l'effetto coanda e soffiandola nella stanza. lo stesso argomento in dettaglio: ventilatore usb... ventola, su bergamopost.it. url consultato il 20 aprile 2016. pasquale caputi, dallo stadio di bari alla tv di dubai ecco la favola di nicola ventola... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Strumento che fa circolare l aria in stanza chiusa : strumento; circolare; aria; stanza; chiusa; strumento di terracotta; Lo strumento di Jimi Hendrix; strumento per misurare la differenza di livello tra due punti; Uno strumento di Vangelis; Si dice si possa essere sordi come tale strumento ; È rettangolare anche quello circolare ; Un movimento circolare repentino; Muscolo circolare che chiude un orefizio; Solidi a punta e a base circolare ; Finestrone circolare ; Opera letteraria formata da estratti di altre; Contraria al progresso; Rende pesante l aria ; L insetto della malaria ; Varia da olio a olio; Una potente sostanza psichedelica; Collocata a distanza ; Sostanza contenuta nel latte; stanza della casa con l area conversazione; Sostanza indispensabile all organismo; chiusa con steccati; Riferito a una porta è sinonimo di socchiusa ; Nel rugby può essere chiusa o ordinata; Perfettamente chiusa ; chiusa liturgica;

Cerca altre Definizioni