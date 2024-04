La Soluzione ♚ Si usa per disinfettare

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Si usa per disinfettare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ALCOL

Curiosità su Si usa per disinfettare: Candeggiante e sbiancante; per disinfettare ambienti; in agricoltura, per correggere l'acidità dei terreni; in chimica, per purificare l'acido citrico e... In chimica, gli alcoli sono una categoria di composti organici che contengono almeno un gruppo funzionale idrossile (-OH) legato a un atomo di carbonio saturo. Gli alcol vanno dai più semplici, come il metanolo e l'etanolo, ai più complessi, come il saccarosio e il colesterolo. La presenza di un gruppo OH modifica fortemente le proprietà degli idrocarburi, conferendo loro proprietà idrofiliche. Il gruppo OH costituisce un sito in cui possono avvenire molte reazioni. Dal punto di vista della loro struttura chimica, gli alcoli sono classificati in primari, secondari o terziari in funzione del numero di gruppi alchilici legati all'atomo di ...

