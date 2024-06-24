Una prova di sobrietà

SOLUZIONE: ALCOL TEST

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una prova di sobrietà" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una prova di sobrietà". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Alcol Test? Un alcol test è uno strumento utilizzato per verificare il livello di alcol nel sangue di una persona, spesso durante controlli stradali. Serve a garantire che chi guida sia sobrio e non metta in pericolo sé stesso o gli altri. Questo dispositivo permette di valutare la capacità di percezione e reattività, contribuendo alla sicurezza pubblica. La sua funzione principale è quella di dimostrare se si è sotto l'effetto di alcool, rappresentando una verifica di sobrietà.

La soluzione associata alla definizione "Una prova di sobrietà" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una prova di sobrietà" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Alcol Test:

A Ancona L Livorno C Como O Otranto L Livorno T Torino E Empoli S Savona T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una prova di sobrietà" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

