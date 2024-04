La Soluzione ♚ Può diventare amore

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Può diventare amore. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : AFFETTO

Curiosità su Puo diventare amore: «- l'amicizia può diventare amore! - ma stiamo parlando di femmine vero compà» (dialogo fra valentino e salvo) anche se è amore non si vede è un film... L'affetto (dal latino adfectus, da adficere, cioè ad e facere, che significa "fare qualcosa per") è un sentimento di attaccamento a qualcuno o qualcosa. Può infatti essere esteso a creature animali o vegetali e persino a particolari oggetti, questi ultimi soprattutto se ricollegati ad una persona cara o a dei ricordi.

