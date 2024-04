La Soluzione ♚ Una statunitense originaria del nostro Paese

La soluzione di 14 lettere per la definizione: Una statunitense originaria del nostro Paese. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ITALOAMERICANA

Curiosità su Una statunitense originaria del nostro paese: America, rispose che era "una cosa tra loro", appunto "cosa nostra", per mantenerne meglio la segretezza. cosa nostra statunitense, in maniera simile all'originale... Gli italoamericani o italostatunitensi, sono un gruppo etnico degli Stati Uniti d'America composto da differenti sottogruppi che si identificano tutti con l’ascendenza italiana, non necessariamente di cultura peninsulare o possessori di cittadinanza italiana, né tantomeno di lingua italiana. Il termine italoamericani include sia italiani di prima generazione che abitano (o hanno risieduto dal XVII secolo) negli Stati Uniti d'America in modo permanente o comunque per un periodo significativo della loro vita; sia le persone nate in Italia ed emigrate negli Stati Uniti d'America; sia quelle nate negli Stati Uniti d'America da genitori ...

