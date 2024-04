La Soluzione ♚ Jeff artista statunitense

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Jeff artista statunitense. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : KOONS

Curiosità su Jeff artista statunitense: Maggio 1997) è stato un cantautore e chitarrista statunitense. figlio del cantautore tim buckley, jeff in vita riscosse grande successo principalmente... Jeffrey Koons, più semplicemente conosciuto come Jeff Koons (York, 21 gennaio 1955), è un artista statunitense noto per le sue opere di gusto kitsch, che illustrano ironicamente l'American way of life e la sua tendenza al consumismo. Viene inoltre considerato un'icona dello stile neo-pop e riconosciuto fra gli artisti più ricchi del mondo. Nel corso della propria carriera, Koons si è espresso attraverso l'utilizzo di un'ampia gamma di tecniche, come ad esempio scultura, pittura, installazioni e fotografia, e l'utilizzo di differenti materiali tra cui pigmenti, plastica, gonfiabili, marmo, metalli e porcellana. L'artista viene generalmente ...

Altre Definizioni con koons; jeff; artista; statunitense;