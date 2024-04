La Soluzione ♚ Una mela coltivata in Trentino-Alto Adige

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Una mela coltivata in Trentino-Alto Adige. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STARK

Curiosità su Una mela coltivata in trentino-alto adige: Stilfserjoch in tedesco) è un comune italiano di 3 695 abitanti della val venosta nella provincia autonoma di bolzano in trentino-alto adige. è inoltre... Oliver Stark, all'anagrafe Oliver Leon Jones (Londra, 27 giugno 1991), è un attore britannico. È conosciuto principalmente per il ruolo di Evan "Buck" Buckley nella serie 9-1-1 per Fox.

Altre Definizioni con stark; mela; coltivata; trentino; alto; adige;