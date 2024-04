La Soluzione ♚ Tappetino puliscipiedi

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Tappetino puliscipiedi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STOINO

Curiosità su Tappetino puliscipiedi: tappeto puliscipiedi" Stoina è un comune della Romania di 2.543 abitanti, ubicato nel distretto di Gorj, nella regione storica dell'Oltenia. Il comune è formato dall'unione di 7 villaggi: Ciorani, Mieluei, Paiani, Stoina, Toiaga, Ulmet, Urda de Sus.

