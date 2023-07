Tappetino di giunchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tappetino di giunchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STUOIA

Significato/Curiosita : Tappetino di giunchi

Consentendo di piegarlo. nella sua versione ripiegabile e trasportabile il futon è ampiamente usato dai professionisti dei massaggi e come tappetino per la... La stuoia è un manufatto rustico ottenuto dall'intreccio, legatura o tessitura di fibre. viene utilizzata in tutti i paesi per molteplici usi: nell'arredamento...