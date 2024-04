La Soluzione ♚ Lago ungherese La definizione e la soluzione di 7 lettere: Lago ungherese. BALATON Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lago ungherese: Il lago Balaton chiamato anche "mare magiaro", si trova nell'Ungheria occidentale ed è il più grande lago dell'Europa centrale. La lunghezza massima è di 79 km e la larghezza massima di 13 km per una superficie di 594 km². A circa un terzo a partire dal lato orientale viene attraversato dalla Penisola di Tihany, che ne restringe la larghezza fino a 1,3 km. La profondità media ammonta a 3,25 m, quella massima a 12,5 m. A causa della bassa profondità l'acqua in estate si riscalda fino a 28 °C. La riva meridionale del lago è pianeggiante, quella settentrionale è lambita dalle propaggini dei monti Bakony e dai vigneti del Badacsony. Il lago ... Nome proprio Significato e Curiosità su: Il lago Balaton chiamato anche "mare magiaro", si trova nell'Ungheria occidentale ed è il più grande lago dell'Europa centrale. La lunghezza massima è di 79 km e la larghezza massima di 13 km per una superficie di 594 km². A circa un terzo a partire dal lato orientale viene attraversato dalla Penisola di Tihany, che ne restringe la larghezza fino a 1,3 km. La profondità media ammonta a 3,25 m, quella massima a 12,5 m. A causa della bassa profondità l'acqua in estate si riscalda fino a 28 °C. La riva meridionale del lago è pianeggiante, quella settentrionale è lambita dalle propaggini dei monti Bakony e dai vigneti del Badacsony. Il lago ... Balaton (toponimo) lago ungherese situato nella parte occidentale del Paese Sillabazione Bà | la | ton Ungherese Nome proprio Balaton (toponimo) Balaton italiano [1]

BALATON

