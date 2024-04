La Soluzione ♚ Il quinto mese sul datario

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Il quinto mese sul datario. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MAG

Curiosità su Il quinto mese sul datario: Giorni e un quarto anno bisestile da 366 giorni, aggiungendo un giorno al mese di febbraio. ciò portava a considerare un anno solare medio di 365 giorni...

Altre Definizioni con mag; quinto; mese; datario;