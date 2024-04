La Soluzione ♚ Privi di abbellimenti

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Privi di abbellimenti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DISADORNI

Curiosità su Privi di abbellimenti: Realizzare quadri diretti e privi di abbellimenti e dipingervi soggetti sino ad allora considerati triviali ed indegni di rappresentazione pittorica (in... Il parrocchetto disadorno (Brotogeris tirica Gmelin, 1788) è un uccello della famiglia degli Psittacidi.

