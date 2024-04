La Soluzione ♚ La più biblica delle imbarcazioni

La soluzione di 9 lettere per la definizione: La più biblica delle imbarcazioni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ARCA DI NOÈ

Curiosità su La piu biblica delle imbarcazioni: Mesopotamia e l'arca sarebbe approdata sul monte ararat. la data che si ottiene elaborando la cronologia biblica non è definita con precisione e soprattutto è notevolmente... L'arca di Noè, nel racconto biblico, è una grande imbarcazione costruita su indicazione divina da Noè per sfuggire al diluvio universale, per preservare la specie umana e gli altri esseri viventi. Un analogo racconto, nell'ambito dell'Epopea di Gilgameš, affonda le sue radici nella mitologia mesopotamica.

