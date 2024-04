La Soluzione ♚ Piccola altura nel deserto

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Piccola altura nel deserto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DUNA

Curiosità su Piccola altura nel deserto: (disambigua). il sahara (afi: /sa'ara/; dall'arabo , ara, "deserto") è il più vasto deserto caldo della terra, con una superficie di 9000000 km², posto... Una duna è tipicamente (e nell'accezione comune) un accumulo di sedimento sabbioso di origine eolica, cioè determinato e modellato dall'azione dei venti, e quindi soggetto a continui spostamenti e ridimensionamenti dipendenti dalla direzione e forza del vento. Le dune sono caratteristiche dei deserti sabbiosi ed anche delle coste sabbiose dove il fenomeno è meno accentuato dipendentemente dalla dimensione della spiaggia, dalle dimensioni dei granuli di sabbia e dalla forza dei venti. Nel caso delle coste, le dune sono di solito disposte parallelamente al litorale e contribuiscono a proteggere l'entroterra dall'azione degli agenti marini ...

