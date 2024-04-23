Pubblica le guide rosse e le guide verdi

Home / Soluzioni Cruciverba / Pubblica le guide rosse e le guide verdi

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Pubblica le guide rosse e le guide verdi' è 'Touring Club'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOURING CLUB

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pubblica le guide rosse e le guide verdi" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pubblica le guide rosse e le guide verdi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Touring Club? Il Touring Club è un'organizzazione che si occupa di diffondere informazioni utili ai viaggiatori, pubblicando guide dettagliate e aggiornate. Le sue pubblicazioni includono le famose guide rosse e verdi, pensate per aiutare gli utenti a pianificare le loro escursioni e scoprire nuove mete. Questo contribuisce a promuovere il turismo consapevole e informato, offrendo strumenti pratici per esplorare il territorio e conoscere meglio l'Italia e il mondo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Pubblica le guide rosse e le guide verdi nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Touring Club

Se la definizione "Pubblica le guide rosse e le guide verdi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pubblica le guide rosse e le guide verdi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Touring Club:

T Torino O Otranto U Udine R Roma I Imola N Napoli G Genova C Como L Livorno U Udine B Bologna

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pubblica le guide rosse e le guide verdi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Pubblica le Guide verdiPubblica note Guide verdiPubblica le notissime Guide verdiPubblica le Guide rossePubblica le consultate Guide verdi