La Soluzione ♚ Personaggio foscoliano

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Personaggio foscoliano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ORTIS

Curiosità su Personaggio foscoliano: Per la sopravvivenza della repubblica e della democrazia. il concetto foscoliano di genio emergerà ancora e coerentemente nella edinburgh review (vol.... Le ultime lettere di Jacopo Ortis o Ultime lettere di Jacopo Ortis è un romanzo di Ugo Foscolo, considerato il primo romanzo epistolare della letteratura italiana, nel quale sono raccolte 67 lettere inviate dal protagonista Jacopo Ortis all'amico Lorenzo Alderani, il quale le avrebbe poi date alla stampa corredandole di una presentazione e di una conclusione. Vagamente ispirato ad un fatto reale e al modello letterario de I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang von Goethe, l'opera risente molto dell'influsso di Vittorio Alfieri, al punto che è stato definito "tragedia alfieriana in prosa". Il romanzo fu estremamente popolare tra i ...

