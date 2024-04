La Soluzione ♚ Organismo Geneticamente Modificato

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Organismo Geneticamente Modificato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : OGM

Curiosità su Organismo geneticamente modificato: Ogm (disambigua). un organismo geneticamente modificato (ogm) è un organismo vivente che possiede un patrimonio genetico modificato tramite tecnologia del... Un organismo geneticamente modificato (OGM) è un organismo vivente che possiede un patrimonio genetico modificato tramite tecnologia del DNA ricombinante, che consente l'aggiunta, l'eliminazione o la modifica di elementi genici. Gli OGM trovano applicazioni pratiche nell’alimentazione, nell’industria, nella medicina e nella ricerca scientifica. La manipolazione del DNA di alcune piante come mais, soia e pomodori è utilizzata per ottenere varietà più resistenti ai parassiti e alla siccità.

