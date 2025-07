Modificato nei cruciverba: la soluzione è Variato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Modificato' è 'Variato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VARIATO

Altre soluzioni: CAMBIATO

Curiosità e Significato di Variato

La soluzione Variato di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Variato per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Variato? Variante indica qualcosa che si differenzia o cambia rispetto a una versione originale, mostrando diverse sfumature o caratteristiche. È un termine spesso usato per descrivere versioni alternative di un prodotto, una ricetta o un'idea, evidenziando la possibilità di adattarsi o personalizzarsi. La parola aiuta a capire come le cose possano evolversi o essere modificate nel tempo, mantenendo comunque un legame con l'originale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Modificato in parteNell OGM è geneticamente modificatoVariato modificatoSono totali quando tutto viene modificatoOrganismo Geneticamente Modificato

Come si scrive la soluzione Variato

Stai cercando la risposta alla definizione "Modificato"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

V Venezia

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T O Z I C Z T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAZZOTTI" CAZZOTTI

