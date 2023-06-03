Nell OGM è geneticamente modificato

Home / Soluzioni Cruciverba / Nell OGM è geneticamente modificato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Nell OGM è geneticamente modificato' è 'Organismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORGANISMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Nell OGM è geneticamente modificato" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nell OGM è geneticamente modificato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Organismo? Un organismo è una creatura vivente che può essere modificata attraverso tecniche di ingegneria genetica. Quando si parla di organismi geneticamente modificati, si fa riferimento a quei sistemi viventi che hanno subito alterazioni nel loro patrimonio genetico per migliorare caratteristiche o ottenere nuove funzioni. Questa modifica consente di sviluppare piante, animali o microrganismi con proprietà specifiche, spesso utilizzate in agricoltura, medicina o ricerca scientifica.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Nell OGM è geneticamente modificato nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Organismo

In presenza della definizione "Nell OGM è geneticamente modificato", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nell OGM è geneticamente modificato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Organismo:

O Otranto R Roma G Genova A Ancona N Napoli I Imola S Savona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nell OGM è geneticamente modificato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Essere vivente dotato di struttura e autonomiaIl corpo umanoLo alterano le malattieLa O degli OGM nell agroalimentareOrganismo Geneticamente ModificatoModificato nell aspettoQuelli nell acqua durano pocoSono diverse nell erede