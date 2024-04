La Soluzione ♚ Dà nome alla più famosa fontana di Roma

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Dà nome alla più famosa fontana di Roma. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TREVI

Curiosità su Da nome alla piu famosa fontana di roma: Fontana dell'acqua paola, la fontana di piazza mastai, la fontana di ponte sisto e la casa della farnesina, la piazza di santa maria in trastevere architetture... Trevi è un comune italiano di 8 042 abitanti della provincia di Perugia in Umbria. Fa parte del circuito de I borghi più belli d'Italia.

