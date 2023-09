È monumentale quella di Trevi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È monumentale quella di Trevi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FONTANA

Significato/Curiosita : E monumentale quella di trevi

La fontana di trevi è la più grande fra le celebri fontane di roma. costruita sulla facciata di palazzo poli da nicola salvi, il concorso indetto da papa... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fontana (disambigua). una fontana (dal latino fontis, "sorgente") è un dispositivo architettonico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

