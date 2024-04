La Soluzione ♚ Mai usate fiammanti

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Mai usate fiammanti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NUOVE

Curiosità su Mai usate fiammanti: Altro aggettivo (nuovo fiammante, pieno zeppo, stanco morto) unendo all'aggettivo di grado positivo locuzioni quali quanto mai, oltre ogni dire, come... Le Nuove sono state un complesso carcerario di Torino, attivo dal 1870 alla fine degli anni ottanta del XX secolo.

Altre Definizioni con nuove; usate; fiammanti;