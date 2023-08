Non diminuisce mai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non diminuisce mai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ETÀ

Significato/Curiosita : Non diminuisce mai

Termodinamica dichiara che l'entropia totale in un universo chiuso non diminuisce mai. possiamo pensare che lo stato più probabile dell'universo sia quello... Rimanda qui. se stai cercando la gradazione di colore, vedi bronzo (colore). l'età del bronzo indica, rispetto a una data società preistorica o protostorica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

