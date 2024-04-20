La familiare con lo sportello posteriore

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La familiare con lo sportello posteriore' è 'Station Wagon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STATION WAGON

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Perché la soluzione è Station Wagon? Una station wagon è un veicolo caratterizzato dalla presenza di uno sportello posteriore che si apre verso l’alto, permettendo un facile accesso al bagagliaio. Questa caratteristica la rende particolarmente pratica per caricare e scaricare oggetti di grandi dimensioni, offrendo ampia capacità di carico. La sua struttura allungata e spaziosa consente di trasportare sia persone che merci con comfort. La station wagon si distingue per la versatilità e la funzionalità, elementi che la rendono ideale per famiglie e professionisti.

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La familiare con lo sportello posteriore nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Station Wagon

Quando la definizione "La familiare con lo sportello posteriore" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Station Wagon'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La familiare con lo sportello posteriore

La familiare con lo sportello posteriore Risposta: STATION WAGON

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 7-5

7-5 Schema utile: S______ _____

S______ _____ Inizia con: S

S Finisce con: N

Le 12 lettere della soluzione

S Savona T Torino A Ancona T Torino I Imola O Otranto N Napoli W Washington A Ancona G Genova O Otranto N Napoli

La soluzione 'Station Wagon' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La familiare con lo sportello posteriore". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.