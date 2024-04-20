La familiare con lo sportello posteriore
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La familiare con lo sportello posteriore' è 'Station Wagon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: STATION WAGON
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Perché la soluzione è Station Wagon? Una station wagon è un veicolo caratterizzato dalla presenza di uno sportello posteriore che si apre verso l’alto, permettendo un facile accesso al bagagliaio. Questa caratteristica la rende particolarmente pratica per caricare e scaricare oggetti di grandi dimensioni, offrendo ampia capacità di carico. La sua struttura allungata e spaziosa consente di trasportare sia persone che merci con comfort. La station wagon si distingue per la versatilità e la funzionalità, elementi che la rendono ideale per famiglie e professionisti.
La familiare con lo sportello posteriore nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Station Wagon
Quando la definizione "La familiare con lo sportello posteriore" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Station Wagon'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La familiare con lo sportello posteriore
- Risposta: STATION WAGON
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 7-5
- Schema utile: S______ _____
- Inizia con: S
- Finisce con: N
Le 12 lettere della soluzione
La soluzione 'Station Wagon' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La familiare con lo sportello posteriore". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo sportello d informazioni in un aeroporto Lo sportello dell armadietto Lo sportello per chi deve partire Lo sportello automatico comunemente detto Bancomat sigla Lo sportello dell auto
Altre definizioni collegate
Con familiare: Un sinonimo familiare di discendente
Con sportello: Mobile il cui sportello diventa un piano di appoggio
Con posteriore: Relativo alla regione posteriore del cranio