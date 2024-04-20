La familiare con lo sportello posteriore

Sara Verdi | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La familiare con lo sportello posteriore' è 'Station Wagon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STATION WAGON

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Perché la soluzione è Station Wagon? Una station wagon è un veicolo caratterizzato dalla presenza di uno sportello posteriore che si apre verso l’alto, permettendo un facile accesso al bagagliaio. Questa caratteristica la rende particolarmente pratica per caricare e scaricare oggetti di grandi dimensioni, offrendo ampia capacità di carico. La sua struttura allungata e spaziosa consente di trasportare sia persone che merci con comfort. La station wagon si distingue per la versatilità e la funzionalità, elementi che la rendono ideale per famiglie e professionisti.

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La familiare con lo sportello posteriore nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Station Wagon

Quando la definizione "La familiare con lo sportello posteriore" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Station Wagon'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La familiare con lo sportello posteriore
  • Risposta: STATION WAGON
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 7-5
  • Schema utile: S______ _____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: N

Le 12 lettere della soluzione

S Savona
T Torino
A Ancona
T Torino
I Imola
O Otranto
N Napoli
 
W Washington
A Ancona
G Genova
O Otranto
N Napoli

La soluzione 'Station Wagon' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La familiare con lo sportello posteriore". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con familiare: Un sinonimo familiare di discendente 

Con sportello: Mobile il cui sportello diventa un piano di appoggio 

Con posteriore: Relativo alla regione posteriore del cranio 