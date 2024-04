La Soluzione ♚ Gare tra imbarcazioni

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Gare tra imbarcazioni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : REGATE

Curiosità su Gare tra imbarcazioni: La canoa o kayak intesa come imbarcazione, vedi canoa. con il termine canoa vengono raggruppati vari tipi di imbarcazioni che hanno in comune il fatto... Una regata è una competizione tra imbarcazioni, che possono essere a remi, in genere con otto vogatori per imbarcazione, oppure a vela e che consiste nel completare, una o più volte, un percorso prestabilito tramite un "bando di regata".

