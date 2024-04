La Soluzione ♚ Un estremista dell incompatibilità coniugale

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Un estremista dell incompatibilità coniugale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : UXORICIDA

Curiosità su Un estremista dell incompatibilita coniugale: Non mi son mai fidato; forse pendi un po' a destra, forse pendi a sinistra, in ogni caso sei un pazzo estremista!» (guzzanti - segni) questa imitazione... L'uxoricidio (dal latino uxor, "moglie") è l'omicidio della propria moglie o, per estensione, del proprio coniuge. Nelle legislazioni occidentali l'uxoricidio è un'aggravante dell'assassinio. Più in particolare, nel codice penale italiano è considerato, in base all'art. 577 c. 2, una delle aggravanti ricomprese nella fattispecie di assassinio del coniuge.

