La Soluzione ♚ Si dice di conseguenza

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Si dice di conseguenza. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PERTANTO

Curiosità su Si dice di conseguenza: Eppure soffia/è nato si dice è un singolo del cantautore italiano pierangelo bertoli, pubblicato nell'ottobre 1977 come unico estratto dall'album eppure... Questa lista cita e spiega in breve i nomi e le informazioni principali dei quarantasei presidenti che hanno guidato gli Stati Uniti d'America dall'adozione della Costituzione a oggi. Il Democratico Grover Cleveland fu l'unico presidente nella storia statunitense a venir eletto per due mandati non consecutivi, intervallati infatti dalla presidenza del Repubblicano Benjamin Harrison. Ciò ha comportato che i presidenti fossero in totale quarantasei, ma in realtà si tratta di quarantacinque persone. Franklin Delano Roosevelt è stato l'unico presidente degli Stati Uniti a rimanere in carica per più di due mandati. Fu eletto quattro volte e morì ...

