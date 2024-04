La Soluzione ♚ La custodia delle imbarcazioni durante l inverno

La soluzione di 11 lettere per la definizione: La custodia delle imbarcazioni durante l inverno. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RIMESSAGGIO

Curiosità su La custodia delle imbarcazioni durante l inverno: Dall'arcivescovo di bari; la statua viene poi trasportata in mare da un corteo di imbarcazioni. verso sera avviene il raduno delle imbarcazioni presso il molo in... Una darsena è in generale un bacino acqueo artificiale utilizzato per l'ormeggio e il rimessaggio di imbarcazioni. Con lo stesso termine si indicano la parte più interna di un porto cinta da dighe e protezioni, dove si riparano le navi, e gli specchi d'acqua interni degli arsenali militari marittimi.

