Celebre astronomo tedesco

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Celebre astronomo tedesco. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : KEPLERO

Curiosità su Celebre astronomo tedesco: Posizioni stellari ogni 18,6 anni. charles messier, astronomo francese, pubblicò nel 1774 il celebre catalogo che porta il suo nome. accanito cacciatore... Giovanni Keplero, adattamento di Johannes Kepler (Weil der Stadt, 27 dicembre 1571 – Ratisbona, 15 novembre 1630), è stato un astronomo, astrologo, matematico, cosmologo, filosofo della natura e teologo luterano tedesco, che scoprì le leggi omonime che regolano i movimenti dei pianeti. Matematico imperiale dal 1601 sotto gli imperatori Rodolfo II, Mattia d'Asburgo e Ferdinando II d'Asburgo, fu un convinto sostenitore del sistema copernicano.

