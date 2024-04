La Soluzione ♚ Tese o lanciate La definizione e la soluzione di 6 lettere: Tese o lanciate. TIRATE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Tese o lanciate: Tirate sul pianista (Tirez sur le pianiste) è un film del 1960 diretto da François Truffaut, basato sul romanzo Sparate sul pianista di David Goodis che parla della timidezza e dell'amore, mescolando stili e generi. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Tirate sul pianista (Tirez sur le pianiste) è un film del 1960 diretto da François Truffaut, basato sul romanzo Sparate sul pianista di David Goodis che parla della timidezza e dell'amore, mescolando stili e generi. tirate f pl femminile di tirato Sostantivo tirate f pl plurale di tirata Voce verbale tirate seconda persona plurale dell'indicativo presente di tirare seconda persona plurale dell'imperativo di tirare participio passato femminile plurale di tirare Sillabazione ti | rà | te Etimologia / Derivazione vedi tirare Sinonimi (di corde) tese, distese, allungate

tese, distese, allungate in tensione, stirate

trascinate, strascicate, trainate, rimorchiate

aspirate, succhiate, poppate

attirate

stampate, riprodotte, pubblicate

(di linee) disegnate, tracciate

disegnate, tracciate buttate, lanciate, gettate, scagliate, scaraventate

(di cannonate, fucilate sparate

sparate (a una certa condizione) portate, condotte

portate, condotte spostate, rimosse

avare

(sostantivo) trazioni, tiri, strappi, strattoni

trazioni, tiri, strappi, strattoni ( familiare ) (specialmente da una sigaretta, sigaro o pipa) tiri, boccate

(specialmente da una sigaretta, sigaro o pipa) tiri, boccate sfaticate

(per estensione) lunghi discorsi, sproloqui, lungaggini, invettive Contrari (di corde) contratte

Altre Definizioni con tirate; tese; lanciate; Strette di borsa; Tese oppure scagliate; Il cantante con le Storie Tese; Come le famose lame lanciate da Goldrake;

TIRATE

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Tese o lanciate' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.