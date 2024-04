La Soluzione ♚ Animale che bela

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Animale che bela. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PECORA

Curiosità su Animale che bela: Rimanda qui. se stai cercando l'asteroide, vedi 125071 lugosi. bela lugosi, pseudonimo di béla ferenc dezso blaskó (lugoj, 20 ottobre 1882 – los angeles,... La pecora (Ovis aries Linnaeus, 1758) è un mammifero della famiglia dei Bovidae. Il termine (lat. pecus "bestiame di piccolo taglio" passato poi a identificare un singolo animale) è riservato all'adulto femmina, il maschio della specie è chiamato montone o ariete, mentre il piccolo fino a un anno di età è denominato agnello.

