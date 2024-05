La Soluzione ♚ Un animale che crescerà La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CUCCIOLO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un animale che crescerà. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un animale che crescera: Suo nome comune. questo animale può crescere fino a 1,4–2,5 metri di lunghezza, per un peso di 7–40 chilogrammi, con i maschi che sono generalmente più... Il termine cucciolo viene genericamente indicato per definire alcuni animali al loro stato immaturo post-natale, l'equivalente di "bambino" nell'essere umano. In biologia, e in senso più generale nel linguaggio comune, il termine cucciolo viene usato genericamente per riferirsi ai piccoli dei mammiferi. Questi ultimi presentano tipiche caratteristiche fisiche volte a suscitare tenerezza nell'adulto affinché si prenda cura di loro e ad impedire che vengano attaccati. Per gli altri animali di solito si usano altri termini: larve (o pupe, se in stato più avanzato) per gli invertebrati, avannotti per i pesci, pulcini o nidiacei per gli ...

