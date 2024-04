La Soluzione ♚ Abbatterono il primo impero babilonese

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Abbatterono il primo impero babilonese. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ITTITI

Curiosità su Abbatterono il primo impero babilonese: C., il regno babilonese raggiunse il suo apice, con il re nabopolassar e il figlio nabucodonosor ii; quest'ultimo estese l'impero (detto "impero caldeo")... Gli Ittiti (o Hittiti o anche Etei, Nesiti e Canesiti) furono un popolo di lingua indoeuropea che abitò la parte centro-orientale dell'Asia Minore nel II millennio a.C. È il più noto degli antichi popoli anatolici. Nella seconda metà del XIV secolo a.C. gli Ittiti si affermarono come una delle più importanti e potenti popolazioni del Vicino Oriente antico. Le prime tracce documentali relative agli Ittiti sono contenute in contratti e lettere commerciali dell'età paleo-assira, concernenti i karu, colonie commerciali che gli Assiri impiantarono in Anatolia tra i secoli XX-XVII a.C.

Altre Definizioni con ittiti; abbatterono; primo; impero; babilonese;