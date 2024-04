La Soluzione ♚ La voce dell allarme

La soluzione di 6 lettere per la definizione: La voce dell allarme. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SIRENA

Curiosità su La voce dell allarme: Direttamente alla voce giusta. vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. allarme rosso – film del 1985, regia di hal barwood allarme rosso – film... La sirena (dal latino tardo sirena, classico siren – pl.: sirenes, trascrizione del greco Se, Seirn – pl.: See, Seirênes) è una creatura favolosa della mitologia classica, raffigurata con la parte superiore del corpo di donna, e quella inferiore di uccello, o, a partire dal Medioevo, di pesce. Il canto melodioso delle sirene ammaliava i naviganti e provocava naufragi.

