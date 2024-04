La Soluzione ♚ Una voce dell assicurazione La definizione e la soluzione di 9 lettere: Una voce dell assicurazione. MASSIMALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una voce dell assicurazione: In matematica, più precisamente in teoria degli ordini, una relazione d'ordine di un insieme è una relazione binaria tra elementi appartenenti all'insieme che gode delle seguenti proprietà: riflessiva; antisimmetrica; transitiva.Si definisce insieme parzialmente ordinato (oppure ordine) la coppia costituita da un insieme e da una relazione d'ordine su di esso. Le relazioni d'ordine si indicano spesso con i simboli ={\displaystyle \leq }, {\displaystyle \subseteq }, {\displaystyle \sqsubseteq } e {\displaystyle \preccurlyeq }. In lingua inglese un insieme parzialmente ordinato è anche detto concisamente poset (Partially Ordered Set), e ... Aggettivo Significato e Curiosità su: In matematica, più precisamente in teoria degli ordini, una relazione d'ordine di un insieme è una relazione binaria tra elementi appartenenti all'insieme che gode delle seguenti proprietà: riflessiva; antisimmetrica; transitiva.Si definisce insieme parzialmente ordinato (oppure ordine) la coppia costituita da un insieme e da una relazione d'ordine su di esso. Le relazioni d'ordine si indicano spesso con i simboli ={\displaystyle \leq }, {\displaystyle \subseteq }, {\displaystyle \sqsubseteq } e {\displaystyle \preccurlyeq }. In lingua inglese un insieme parzialmente ordinato è anche detto concisamente poset (Partially Ordered Set), e ... massimale m e f sing (pl.: massimali) più alto Sostantivo massimale m e f sing (pl.: massimali) valore massimo Sillabazione mas | si | mà | le Pronuncia IPA: /massi'male/ Etimologia / Derivazione dall’inglese maximal, dal latino maximus cioè "massimo" Sinonimi superiore

limite superiore, quota più alta Contrari minimale, minimo, inferiore

La risposta a Una voce dell assicurazione

MASSIMALE

La risposta verificata di 9 lettere per risolvere 'Una voce dell assicurazione' è MASSIMALE.