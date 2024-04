La Soluzione ♚ Fornisce il caviale rosso

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Fornisce il caviale rosso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SALMONE

Curiosità su Fornisce il caviale rosso: nell'uso corrente il termine "uovo" senza altre precisazioni indica quello di gallina. si consumano anche uova di pesci (caviale, uova di lompo, bottarga)... Il nome volgare salmone può essere utilizzato per diverse specie ittiche della famiglia Salmonidae.

