La Soluzione ♚ La vaschetta sotto i rubinetti del bagno

La soluzione di 9 lettere per la definizione: La vaschetta sotto i rubinetti del bagno. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LAVANDINO

Curiosità su La vaschetta sotto i rubinetti del bagno: L'ambiente circostante. amano fare bagni frequenti in vaschetta o sotto il getto del rubinetto e sono più abili ad arrampicarsi che nel volo. qualora... Lavandino – altro nome del lavabo, arredo sanitario da bagno Lavandino (Lavandula hybrida o Lavandula x intermedia) – specie botanica del genere Lavandula

