La soluzione di 6 lettere per la definizione: L antica regione di Ilio.

Soluzione : TROADE

Curiosità su L antica regione di ilio: Galloitalico di sicilia, sea in neogreco), ufficialmente denominata regione siciliana, è una regione italiana a statuto speciale di 4 790 719 abitanti... La Troade è il nome storico della penisola di Biga (turco: Biga Yarimadasi, greco: ) situata nella parte nord-occidentale dell'Anatolia, Turchia. La regione fa parte della provincia turca di Çanakkale. Delimitata a nord-ovest dai Dardanelli, a ovest dal mar Egeo ed è separata dal resto dell'Anatolia dal Monte Ida. Nella regione, bagnata da due fiumi principali, lo Scamandro (Karamenderes) e il Simoenta, si trovano le rovine dell'antica città di Troia. Grenikos, Kebren, Simoeis, Rhesos, Rhodios, Heptaporos e Aisepos erano sette fiumi della Troade e anche i nomi delle corrispondenti divinità fluviali.

