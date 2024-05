La Soluzione ♚ Macchina per lavorare pezzi La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TORNIO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Macchina per lavorare pezzi. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Macchina per lavorare pezzi: Grandi quantità di pezzi a basso costo, utilizzando diversi utensili contemporaneamente; macchina speciale: macchina costruita apposta per eseguire una determinata... Il tornio è una macchina utensile (anche detta tornitrice) utilizzata per la lavorazione di un pezzo assialsimmetrico posto in rotazione. La lavorazione avviene per asportazione di truciolo ed è detta tornitura.

