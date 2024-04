La Soluzione ♚ Un tipo di futuro

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Un tipo di futuro. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ANTERIORE

Curiosità su Un tipo di futuro: Nel 1933, riscontrando in brevissimo tempo un grande successo. dal 1961 una variante del tipo denominata futura halbfett venne utilizzata per la segnaletica... Il Meclemburgo-Pomerania Anteriore (noto anche come Meclemburgo-Pomerania Occidentale; in tedesco Mecklenburg-Vorpommern) è uno dei sedici Stati federati (Bundesländer) della Germania. Ha una superficie di 23 180 km² e con 1 611 160 abitanti è lo stato meno popoloso della Germania.

