In fonetica: un tipo di consonanti

La definizione e la soluzione di 9 lettere: In fonetica: un tipo di consonanti. SIBILANTI

Curiosità su In fonetica: un tipo di consonanti: in fonetica articolatoria, una consonante è un fono che ha come realizzazione prevalente un contoide. la parola «consonante» proviene dal latino consonans... Nella fonetica articolatoria, una consonante fricativa (o anche spirante) è una consonante, classificata secondo il proprio modo di articolazione. Il fono viene prodotto mediante un restringimento tra alcuni organi nella cavità orale, che si avvicinano senza tuttavia chiudersi completamente come nelle occlusive: l'aria continua a fuoriuscire, passando attraverso la stretta fessura formatasi e provocando in tal modo un rumore di frizione. Si noti che una consonante fricativa, per sua stessa natura, è una consonante continua, nel senso che può essere prolungabile a piacere, a differenza per esempio delle consonanti occlusive.

