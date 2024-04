La Soluzione ♚ Ha targhette con cognomi

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Ha targhette con cognomi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CITOFONO

Curiosità su Ha targhette con cognomi: Distintivi e badge di riconoscimento cominciarono a proporre e pubblicizzare targhette metalliche per uso identificativo. l'esercito americano autorizzò ufficialmente... Il citofono è un sistema elettronico che rende possibile la comunicazione tra un posto citofonico interno di un'abitazione con un posto esterno chiamato anche targa a pulsantiera.

