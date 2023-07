Si suona al portone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si suona al portone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CITOFONO

Significato/Curiosita : Si suona al portone

Scena, maigret attraversa place jeanne d'arc (si riconosce la chiesa di st. lubin) e suona al portone al n.2 della piazza. la scena nella quale l'auto... Wikizionario contiene il lemma di dizionario «citofono» wikimedia commons contiene immagini o altri file su citofono portale scienza e tecnica portale telecomunicazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Si suona al portone : suona; portone; La suona va il citaredo; Uno strumento spesso suona to alle scuole medie; suona in dischi e concerti senza essere nella band; suona no un piccolo flauto; suona il violino a tempo perso; Chiusura di portone ; È a lato del portone ; Vi si entra dal portone ; Il passaggio dal portone al cortile; Il numero posto a lato del portone ;

Cerca altre Definizioni