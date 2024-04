La Soluzione ♚ Un successore di Maometto

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Un successore di Maometto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CALIFFO

Curiosità su Un successore di maometto: Il suo primo imam. secondo gli sciiti avrebbe dovuto essere il successore di maometto, tenendo conto delle frasi pronunciate dal profeta al ghadir khumm... Il califfo (in arabo , khalifa, ossia «vicario, reggente, facente funzione, successore, sostituto») nell'Islam è il vicario o successore di Maometto alla guida politica e spirituale della comunità islamica universale (al-Umma al-islamiyya). Costituisce la massima magistratura islamica (con una rilevanza eminentemente politica, anche se non esente da risvolti spirituali), ma non è prevista nel Corano e neanche nella Sunna di Maometto. Fu infatti realizzata in modo del tutto originale da alcuni fra i primissimi compagni di Maometto nella stessa giornata della sua morte, l'otto giugno 632 (corrispondente al 13 rabi I dell'11 ...

