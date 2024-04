La Soluzione ♚ I seguaci di Maometto

La soluzione di 9 lettere per la definizione: I seguaci di Maometto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MUSULMANI

Curiosità su I seguaci di maometto: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi maometto (disambigua). maometto (afi: /mao'metto/, in arabo muammad; la mecca, 570 circa – medina,... Il termine musulmano (o mussulmano) indica ciò che è attinente all'Islam. Il sostantivo musulmano - che identifica una persona che segue la religione islamica, "devoto ad Allah" o "sottomesso ad Allah" - deriva dal nome verbale arabo muslim (plurale: muslimun / in), ossia "sottomesso (ad Allah)". In persiano il sostantivo è identico all'arabo, mentre al plurale diventa musliman. La radice di riferimento (comune a tutte le lingue semitiche) è s-l-m, che esprime il concetto di "salvare, pacificare". In italiano esiste anche il termine più antico maomettano (oggi raramente utilizzato), che è una forma obsoleta per indicare "musulmano". Il ...

